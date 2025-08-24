Giugliano – Potenza in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
Il campionato di Serie C 2025/26 prende il via e tra i match della prima giornata spicca la sfida tra Giugliano e Potenza. Un incontro atteso dai tifosi campani e lucani che si giocherà allo stadio “Alberto De Cristofaro di Giugliano”.
Scopri subito dove vedere il match, a che ora inizia e tutte le info utili per seguirlo live 🔥👇
🗓️ Giugliano – Potenza: data, orario e stadio
•📆 Data: Domenica 24 agosto 2025
•🕕 Calcio d’inizio: ore 18:00
•🏟️ Stadio: Alberto De Cristofaro – Giugliano
Una sfida che promette spettacolo: il Giugliano vuole iniziare bene davanti ai propri tifosi, mentre il Potenza punta a partire col piede giusto in trasferta. ⚔️
📺 Dove vedere Giugliano – Potenza in TV e streaming
Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport, canale ufficiale della Serie C 2025/26.
✅ Diretta TV
•📡 Sky Sport canale 255 (satellite e fibra)
✅ Diretta Streaming
•💻 Sky Go → per tutti gli abbonati Sky che vogliono seguire la partita su smartphone, tablet o PC.
•📲 NOW → la piattaforma streaming di Sky che permette di guardare il match live anche senza parabola o decoder, attivando il pass Sport.