Giugliano – Potenza in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

Il campionato di Serie C 2025/26 prende il via e tra i match della prima giornata spicca la sfida tra Giugliano e Potenza. Un incontro atteso dai tifosi campani e lucani che si giocherà allo stadio “Alberto De Cristofaro di Giugliano”.

Scopri subito dove vedere il match, a che ora inizia e tutte le info utili per seguirlo live 🔥👇

🗓️ Giugliano – Potenza: data, orario e stadio

•📆 Data: Domenica 24 agosto 2025

•🕕 Calcio d’inizio: ore 18:00

•🏟️ Stadio: Alberto De Cristofaro – Giugliano

Una sfida che promette spettacolo: il Giugliano vuole iniziare bene davanti ai propri tifosi, mentre il Potenza punta a partire col piede giusto in trasferta. ⚔️

📺 Dove vedere Giugliano – Potenza in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport, canale ufficiale della Serie C 2025/26.

✅ Diretta TV

•📡 Sky Sport canale 255 (satellite e fibra)

✅ Diretta Streaming

•💻 Sky Go → per tutti gli abbonati Sky che vogliono seguire la partita su smartphone, tablet o PC.

•📲 NOW → la piattaforma streaming di Sky che permette di guardare il match live anche senza parabola o decoder, attivando il pass Sport.