Sorrento – Cavese in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
Derby campano in arrivo! 🔥 Domenica 24 agosto 2025, allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, andrà in scena la sfida tra Sorrento e Cavese, valida per la prima giornata di Serie C. Scopri subito l’orario, il canale e tutte le informazioni utili per non perderti neanche un minuto.
🗓️ Sorrento – Cavese: data, orario e luogo della partita
•📆 Data: Domenica 24 agosto 2025
•🕕 Orario calcio d’inizio: 18:00
•🏟️ Stadio: Alfredo Viviani, Potenza
Un appuntamento da non mancare per i tifosi campani e per tutti gli appassionati di Serie C.
📺 Dove vedere Sorrento – Cavese in TV e streaming
La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, con la possibilità di seguirla sia in televisione che online.
✅ Diretta TV
•📡 Canali Sky Sport (satellite e fibra) → disponibile per tutti gli abbonati.
✅ Streaming Live
•💻 Sky Go → per chi è già abbonato a Sky e vuole seguire la gara da smartphone, tablet o PC.
•📲 NOW → la piattaforma streaming di Sky che consente di acquistare il pass Sport e guardare il match in diretta anche senza parabola o decoder.