‘Mi aspetto una squalifica’: Milan, nubi all’orizzonte | I rossoneri temono il peggio

Dopo il turno di campionato si scatena la bufera contro il Milan: c’è il rischio squalifica all’orizzonte? Purtroppo, non sempre il calcio riesce a veicolare i principi sani che dovrebbe trasmettere. In alcuni casi, i comportamenti sono assolutamente da condannare.

L’ultima giornata di campionato sembra aver chiuso alcuni fronti ancora aperti, mentre nuovi scenari si sono presentati davanti alle società e ai tifosi della Serie A. La sconfitta della Juventus contro l’Udinese all’Allianz Stadium sembra aver messo fine alle ambizioni Scudetto per i bianconeri.

A Milano, invece, lo scontro tra i rossoneri e il Napoli è terminato in favore della squadra di Pioli. Nel corso della stagione tutte e due le compagini hanno mostrato chiari segni di difficoltà, ma il Milan sembra ora pronto ad insidiare il secondo posto.

Purtroppo, non sempre lo sport si limita a trasmettere i valori che ci fanno appassionare ogni settimana di più alle nostre squadre del cuore. Nel calcio questo vale ancora di più data l’importanza che i tifosi affidano ai propri club.

Spesso assistiamo a comportamenti scorretti che si propinano sul campo, sia da parte dei giocatori che da parte delle società. Ancora più spesso sono i tifosi a cadere in un vortice dal quale è difficile chiamarsi fuori. Alcuni episodi si sono verificati durante Milan – Napoli.

Gli insulti razzisti a Mike Maignan

Solo una settimana prima aveva fatto molto rumore l’episodio avvenuto sul campo dell’Udinese che ha visto protagonista proprio l’estremo difensore della squadra rossonera. Maignan è stato oggetto di insulti razzisti che l’hanno spinto ad abbandonare il campo.

Subito l’ambiente si è mobilizzato, esprimendo sostegno nei confronti del portiere francese. Il discorso, però, non sembra essersi esaurito in quella giornata di campionato. Gli insulti razzisti sono da condannare sempre, anche quando prendono di mira un’intera città.

Il rischio squalifica per il Milan

Così, nel match di San Siro i tifosi rossoneri si sono resi protagonisti di cori discriminatori nei confronti del Napoli. Addirittura alcuni striscioni sono stati appesi con insulti di matrice razzista nei confronti dei napoletani accorsi allo stadio a sostenere la propria squadra.

Non è certo la prima volta che episodi di questo tipo prendono luogo all’interno degli stadi italiani. Molti tifosi, però, si sono riversati sui social e hanno iniziato a chiedere la squalifica per la curva rossonera, così come avvenuto nei confronti di quella dell’Udinese. Vedremo cosa decideranno di fare le autorità competenti in questo caso.