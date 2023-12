Milan snobbato, Moncada corre ai ripari | Ecco chi prende in attacco

Dopo gli ultimi sviluppi, i rossoneri perdono il top player tanto sognato. La dirigenza affida il reparto offensivo ad un vero campione.

Mancano pochissimi giorni all’inizio del calciomercato invernale e ormai sono tante le squadre italiane pronte a piazzare dei colpi importanti per rinforzare la propria rosa. Tra queste sarebbe il caso di menzionare la società rossonera del Milan che, con Stefano Pioli, richiede sicuramente al presidente Gerry Cardinale qualche innesto per colmare alcuni gap presenti in squadra.

Il Milan, infatti, sicuramente tra i suoi primati negativi menziona un’infermeria strapiena e problemi che non hanno fatto altro che innescare delle situazioni poco felici durante il campionato al punto da comprometterne alcune prestazioni e risultati decisivi. Nonostante la vittoria contro il Newcastle, i rossoneri si ritrovano estromessi dalla Champions League e retrocessi in Europa League dove, dovranno dimostrare di avere resilienza e grande forza d’animo per regalare una gioia ai tifosi.

Il sogno di agguantare nuovamente lo Scudetto è veramente molto difficile considerando che l’Inter capolista ha alle calcagna solo la Juventus di Massimiliano Allegri. Ora, stando a quanto visto nelle ultime giornate di campionato e di Coppa, i rossoneri dovranno prestare molta attenzione al mercato in entrata soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Problemi fisici ed una vena realizzativa poco prolifica, assolutamente al di sotto delle aspettative dei sostenitori, potrebbe indurre la società a muoversi quanto prima sul mercato per assicurarsi le doti tecniche di alcuni attaccanti presenti sul mercato, italiano ed estero.

Un nome importante

Come ben sappiamo, Olivier Giroud è sicuramente il bomber di riferimento dei rossoneri ma, nonostante il suo immenso talento, non è più un ragazzino e avrebbe bisogno di un turnover garantito e di grande spessore. Al momento, Luka Jović e Noah Okafor non hanno dimostrato di essere all’altezza delle aspettative rossonere ed è per questo che la dirigenza, potrebbe iniziare ad analizzare altri profili.

Da alcune settimane fa, in dirigenza, è subentrato Zlatan Ibrahimović, e i tifosi sperano che possa portare qualche giovane talento svedese o comunque del Nord Europa a vestire la casacca rossonera e ad essere un suo erede. Infatti, come sappiamo, alcuni obiettivi del Milan sembrano ormai essere persi di vista come Guirassy dello Stoccarda che sembra ormai promesso sposo al Tottenham in Premier League.

Zirkzee o Colombo per il Milan?

Ma quali potrebbero essere gli altri profili interessanti per la squadra di Stefano pioli? Se il sogno si chiama Joshua Zirkzee del Bologna sorprendente di Thiago Motta, c’è addirittura chi ipotizza un interesse dei rossoneri per l’ex di turno, Lorenzo Colombo che ben sta dimostrando con il Monza di Raffaele Paladino.

Al momento, però, la società lombarda avrebbe bisogno non solo di un nome altisonante ma anche di un profilo tale da garantire all’allenatore delle prestazioni di successo e soprattutto non pesare troppo sul bilancio societario quindi, una formula prestito sarebbe quella più idonea per accontentare davvero tutti.