Il City Group ‘guarda’ in Serie B: Girona sulle tracce di Bernabé

Adrian Bernabé è uno dei protagonisti del Parma capolista di Serie B e diverse squadre lo stanno tenendo d’occhio. In particolare in Spagna, dove club di prima fascia potrebbero farsi avanti nei prossimi mesi.

Uno di questi potrebbe essere il Girona che, secondo i media spagnoli, sta monitorando il mercato nel caso in cui dovesse partire Aleix Garcia, richiesto dal Barcellona. Il club del City Group, dunque, guarda in Serie B per la sua squadra di Liga, che a sorpresa è a pari punti col Real Madrid al primo posto.

Non solo il Girona però. In Spagna, negli scorsi giorni, è circolata la voce di un interesse anche dell’Atletico Madrid: il suo direttore sportivo, Andrea Berta, è stato visto al Rigamonti per Brescia – Parma.

