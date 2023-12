De Rose ricorda Palermo: “L’esperienza più bella e intensa della mia carriera”

“La ricompensa più bella, più gratificante e più intensa: il Palermo”. Dice così Francesco De Rose quando deve ricordare la sua esperienza in rosanero di pochi anni fa: un’esperienza piena di emozioni, terminata nel migliore dei modi con la promozione in Serie B, vincendo i playoff.

Il centrocampista, intervistato da ‘La Casa di C’, ha ‘eletto’ la sua avventura a Palermo la più alta della sua carriera: in rosanero ha collezionato 67 presenze, in una stagione e mezza (è arrivato a gennaio del 2021), ed era il perno del centrocampo di Baldini.

Dopo aver conquistato la Serie B, De Rose è tornato in C al Cesena, dove oggi è al comando del girone B di Serie C con due punti di vantaggio sulla Torres. L’ex Palermo è titolare anche in bianconero e, con la sua esperienza, sta soprattutto aiutando i più giovani a crescere e a creare gruppo: d’altronde, due delle armi vincenti del Palermo del 2022.

