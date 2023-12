TMW – “Palermo, Soleri può partire a gennaio”

Edoardo Soleri non sta trovando tanto spazio a Palermo. Dopo un inizio in cui Corini aveva puntato su di lui nei finali di partita, facendolo subentrare in 10 delle prime 13 partite, Soleri è rimasto in panchina spesso nelle ultime gare. Ed è per questo che il suo futuro in rosa potrebbe essere in dubbio.

Soleri è tentato da altri club di Serie B. Come riporta ‘Tuttomercatoweb’, sull’attaccante c’è il Pisa, che già lo aveva cercato la scorsa estate: Soleri, però, aveva scelto ancora una volta Palermo, prolungando il suo contratto fino al 2026 e confermando il suo fortissimo rapporto con la città e i tifosi.

Un legame che, quindi, renderà molto complicata la trattativa per il Pisa: ‘schiodarlo’ da Palermo non sarà affatto facile. Eppure, il club nerazzurro potrebbe tentarlo offrendogli più minuti in campo e garantendogli un ruolo focale in squadra, considerando anche che l’attacco di Aquilani è uno dei peggiori in Serie B, con nessun giocatore che ha superato quota 2 gol.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LE PAGELLE DEL GIRONE D’ANDATA: I VOTI DEI DIFENSORI

PALERMO, GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DELL’ANNO: REGNA IL CALCIOMERCATO