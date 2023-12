Bonucci, la Serie A ti aspetta | Niente Roma per lui: vola diretto agli ottavi di Champions

L’ex difensore della Juventus vuole tornare Italia. Questa volta arriva l’ultima chiamata dalla Champions League per mostrare le sue doti.

Se dovessimo pensare ai migliori tre difensori degli ultimi 10 anni della nostra Nazionale sicuramente sarebbe il caso di menzionare Leonardo Bonucci. Quest’ultimo, dopo essere stato per tanti anni la bandiera della Juventus, oltre ad ad una parentesi non propriamente felice al Milan, è ormai approdato all’Union Berlino in Bundesliga, nella scorsa estate.

Il forte difensore centrale, però, non sembrerebbe essere convinto di questa decisione e soprattutto di poter continuare il suo percorso in Germania fino a giugno. Pertanto, c’è chi immagina che possa pensare di tornare in Italia e mettersi nuovamente in gioco per dimostrare il suo immenso valore, nonostante non sia più un ragazzino.

Ovviamente, è da escludere che possa ritornare alla Juventus di Massimiliano Allegri. Ormai, i bianconeri, hanno trovato in Danilo, Bremer e Gatti, un trio inamovibile e inossidabile. Nonostante Stefano Pioli abbia il bisogno assoluto di rinforzare la retroguardia, in seguito anche agli infortuni dolenti di giocatori del calibro di Pierre Kalulu, è da escludere che Bonucci possa tornare nuovamente in Lombardia.

Fino a qualche giorno fa, si ipotizzava un suo passaggio alla Roma di José Mourinho, ma cerchiamo di capirne anche i motivi che avevano indotto a pensare a ciò. La vicenda di Chris Smalling tra i giallorossi, non ha fatto altro che allarmare il tecnico portoghese e chiedere alla società e al dirigente Tiago Pinto di poter monitorare altri profili per rinforzare la retroguardia.

Niente Roma per Bonucci

La Roma, che vuole confermarsi in Europa e soprattutto piazzarsi in Champions League per il prossimo anno, ha bisogno di un mercato invernale di alto spessore. Il profilo di Leonardo Bonucci poteva essere tra i migliori da poter essere vagliati per rinforzare la difesa robusta giallorossa.

Qualcosa, però, nelle scorse ore sembrerebbe aver creato qualche intoppo di troppo al punto da escludere che il ex difensore della Nazionale italiana possa giungere nella squadra di Lukaku e Dybala. Ma allora, semmai volesse ritornare in Italia, chi potrebbe acquistarlo? Scopriamo, quindi, l’identità della società in pole position.

La Lazio sulle sue tracce?

Considerando una situazione difensiva piuttosto altalenante, la Lazio di Maurizio Sarri potrebbe valutare l’idea di portarlo nella Capitale al fine di garantire ad Ivan Provedel un elemento di spicco, di carisma e vero uomo leader dinanzi alla sua difesa. Nei prossimi giorni scopriremo se questa possa essere più che una voce insistente che circola nelle ultime ore sul web.

Al momento, il tecnico dei biancocelesti, deve fare affidamento sugli uomini presenti in squadra. Gli impegni imminenti sono veramente molto difficili e, considerando che agli ottavi di Champions si ritroveranno contro il Bayern Monaco, avere un Bonucci in squadra garantirebbe anche la conoscenza approfondita del gioco dei bavaresi.