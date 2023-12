Comprano Osimhen, offerta da 140 milioni | Tutti felici alla fine della telenovela

Il campione pronto a dire addio. I tifosi sono disperati per la partenza imminente: lascia dinanzi ad un’offerta così sostanziosa.

Nonostante le ultime partite deludenti del Napoli, i tifosi azzurri possono essere soddisfatti in seguito al rinnovo di contratto del loro beniamino, il nigeriano Victor Osimhen. Quest’ultimo, sebbene sembrasse essere in procinto di lasciare il capoluogo campano per trasferirsi altrove, ormai sembrerebbe aver giurato un amore più duraturo del previsto con la società di Aurelio De Laurentiis.

Ricordiamo che nello scorso campionato, si è laureato capocannoniere con gli azzurri che poi hanno trionfato con il tanto atteso Scudetto. La squadra partenopea era allenata da Luciano Spalletti che, dopo ben 33 anni ha portato l’ambito trofeo nuovamente in Campania.

Sebbene l’allenatore di Certaldo e l’ormai ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno poi lasciato la società in estate, Victor è rimasto tra i punti fermi della squadra. Un rapporto molto altalenante è stato quello con l’ex allenatore Rudi Garcia che, giunto a Napoli per sostituire l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, non ha lasciato il segno né nella squadra né tra i sostenitori.

La sconfitta contro l’Empoli allo Stadio Maradona per 0-1 è stata fatale al punto da convincere il numero uno degli azzurri ad esonerarlo. Ora, però, da quando è tornato in panchina, dopo ben 10 anni di assenza, Walter Mazzarri, Osimhen sembra essere rinato. Fornisce assist e segna facendo ripercorrere nella mente dei tifosi le straordinarie prestazioni della scorsa annata ma, c’è ancora molto da lavorare soprattutto in vista della Coppa d’Africa.

Coppa d’Africa in arrivo

Infatti, il bomber così come il compagno di squadra Anguissa, lasceranno i partenopei a breve per partecipare alla competizione del continente africano. Quindi, per più di un mese, il tecnico toscano dovrà rinunciare a questi due leader e di conseguenza si potrà pensare che possa richiedere al presidente De Laurentiis un ulteriore sforzo di mercato.

C’è da dire che nonostante quindi Osimhen abbia rinnovato il suo contratto con gli azzurri, c’è chi però possa pensare che a giugno comunque il calciatore potrà andare via. Allora la domanda sorge spontanea: perché rinnovare il contratto? Il discorso potrebbe essere molto più ampio e intrecciato.

Osimhen prossimo alla cessione?

Basti pensare, infatti, che il presidente, qualora si ritrovasse dinanzi ad un’offerta di 140 milioni di euro potrebbe vacillare e cedere il suo bomber. Ma al momento chi potrebbe essere in grado di pagare una simile cifra? In Europa sono poche le squadre che possono permettersi di investire somme così elevate. Una fra tutte è sicuramente il Paris Saint-Germain ma, non va trascurata la pista che porta in Arabia Saudita.

Qui, infatti, le squadre della Saudi Pro League hanno davvero tantissimi soldi da investire sia per quanto riguarda il cartellino che per l’ingaggio. Calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Brozovic e Milinkovic Savic hanno già deciso di approdare in questa competizione avvincente e molto ricca. Come prenderebbero una simile cessione i tifosi del Napoli? Lo scopriremo nei prossimi mesi.