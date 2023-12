Dimarco, il rinnovo non serve a niente: a fine anno partirà ugualmente | 55 milioni nelle casse interiste

Il prolungamento del contratto di Dimarco con l’Inter sembra ormai cosa fatta, ma ciò non basta per trattenerlo a Milano anche la prossima stagione

Il calciomercato è sempre in continuo fermento e nonostante non sia ancora aperto quello invernale già si pensa a quello estivo. D’altronde si tratta della sessione dove avvengono i maggiori colpi. Per questo catalizza maggiormente l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori che non vedono l’ora che la loro squadra faccia acquisti di un certo calibro.

Alle volte però bisogna fare i conti anche con delle grandi cessioni sia per motivi economici sia perché di fronte ad offerte da capogiro i giocatori non ci pensano su due volte. Il calcio moderno è mosso sempre più dalle logiche economiche. Anche laddove sembra ci sia un forte legame tra giocatori e club può sempre accadere di tutto.

Ed è proprio quello che potrebbe succedere in casa Inter dove Dimarco è ormai prossimo al rinnovo del contratto. La sua crescita è stata esponenziale negli anni e attualmente è uno dei perni della formazione di Inzaghi. Il tecnico piacentino raramente si priva di lui anche se quest’anno con l’arrivo di Carlos Augusto vanta un’alternativa di tutto rispetto.

L’ex calciatore di Parma ed Empoli cresciuto nelle giovanili nerazzurre ha attirato l’attenzione di diversi club, in particolare all’estero dove una specifica squadra sarebbe disposta a fare carte false pur di averlo. A tal proposito sembra già pronta una proposta di grande valore al termine della stagione.

La possibile destinazione estera di Dimarco

La squadra in questione è il Manchester United di ten Hag che dopo i risultati non propriamente soddisfacenti di questa prima parte di stagione sta già guardando al futuro. La voglia di tornare al vertice in Premier League e di competere al meglio in Europa sta portando la dirigenza dei Red Devils a guardarsi intorno.

Dopo anni di investimenti più o meno discutibili stavolta la proprietà vuole puntare su giocatori in grado di garantire la massima affidabilità. Il numero 32 interista è certamente tra questi. Con circa 55 milioni di euro all’Inter e un contratto da almeno 5 milioni di euro annui all’esterno, l’affare si potrebbe concretizzare.

Dimarco: le cifre del rinnovo con l’Inter

Per il club meneghino si tratterebbe di una plusvalenza mostruosa mentre il calciatore andrebbe a giocare nel campionato attualmente più competitivo e ricco al mondo. L’Inter per ora ha messo sul piatto un rinnovo fino al 2028 a 4 milioni di euro a stagione. Dunque se lo United vuole fare sul serio dovrà sicuramente alzare la posta.

Le formazioni d’Oltremanica hanno ormai un potere economico che in Serie A non è nemmeno lontanamente ipotizzabile. Quindi non è da escludere che nei prossimi mesi possano essere delle basi in tal senso. Se poi ci si aggiunge anche lo stop al Decreto Crescita il tutto assume connotati ancor più veritieri. I grandi club di casa nostra dovranno recuperare ciò dovranno versare in più in termini fiscali dopo il mancato rinnovo del provvedimento.