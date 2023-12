Gasperini colpisce ancora: è fatta per una grande promessa | Superata la concorrenza di mezza Italia

Gian Piero Gasperini applaude il successo dei suoi ragazzi in Europa - foto ANSA - StadioNews.it

L’Atalanta mette a segno un colpo da vera big del nostro campionato. Il top player pronto ad approdare per la prima volta in Serie A.

Uno degli allenatori più apprezzati della nostra Serie A è sicuramente Gian Piero Gasperini dell’Atalanta. Ormai, da diversi anni, è al timone della squadra bergamasca dove, ha ottenuto e continua a raccogliere consensi, successi e grandissime prestazioni. Tanti sono i calciatori che sotto la sua attenta guida, sono riusciti ad emergere.

Molti continuano ad essere dei punti di riferimento davvero importanti. Basti pensare che, nell’ultima sessione di mercato estiva, la società è riuscita a fargli un grandissimo regalo grazie all’acquisto di Gianluca Scamacca proveniente dal West Ham. Il calciatore, ex Sassuolo, nonostante alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto poche partite fuori dal campo, sta dimostrando tutto il suo immenso talento.

E’ costantemente aiutato da giocatori che sembrano conoscerlo da sempre grazie anche al modo di interpretare il gioco e le tattiche da parte del tecnico. Tra i grandi calciatori che ormai sembra essere nel mirino di mezza Europa sarebbe il caso di parlare del centrocampista olandese di Teun Koopmeiners.

Quest’ultimo, infatti, è esploso proprio negli ultimi due anni grazie alle intuizioni di Gasperini. Sebbene l’anno scorso giocasse in una posizione più arretrata, quest’anno, questo fortissimo giocatore si ritrova spesso a ricoprire il ruolo da trequartista diventando un ottimo assistman con il vizio del goal. Juventus e Napoli, in tempi non sospetti, hanno palesato il loro interesse.

Le strategie di Gasperini

Come se non bastasse, anche un altro acquisto si è rivelato veramente un grande colpo di mercato e parliamo di Ederson proveniente dalla Salernitana. Sebbene il giocatore brasiliano abbia già dimostrato in Campania il suo talento, ora, più che mai, sta venendo fuori grazie al modo di comprendere le strategie migliori da parte del tecnico per metterlo a servizio della squadra.

Ormai, l’Atalanta è una di quelle poche squadre in Serie A che non ha un unico portiere di riferimento. Infatti, ormai, vi è un turn-over sempre di più accentuato fra Carnesecchi, ex portiere della Cremonese, e Musso, che i bergamaschi hanno acquistato alcuni anni fa dall’Udinese. Gasperini, però sin dal prossimo mese di gennaio, ormai alle porte, potrebbe chiedere un ulteriore sforzo di mercato alla sua società.

Panos Katseris nel mirino della Dea

Infatti sembrerebbe che, secondo quanto riportato da tuttoatalanta.com, i bergamaschi sarebbero sulle tracce del terzino destro del Catanzaro, Panos Katseris. Il giocatore classe 2001 non solo sta dimostrando grande talento in cadetteria ma sembrerebbe essere già attenzionato da Napoli, Udinese, Bologna, Monza e Genoa.

La Dea avrebbe offerto 2 milioni di euro ma la società calabrese ne vorrebbe almeno un altro in più. Qualora la squadra lombarda riuscisse nell’impresa di portare a Bergamo questo fortissimo difensore, si assicurerebbe, per molti anni, un profilo di alto rilievo anche per affrontare competizioni europee di elevato spessore.