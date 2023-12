Fiorentina, entusiasmo alle stelle: triplo regalo di Commisso | Italiano fa i salti di gioia

L’ottimo rendimento della squadra di Italiano fino a questo momento della stagione sta portando la società ad investire ulteriormente per poter raggiungere i traguardi prefissati

La Fiorentina è sicuramente una delle sorprese di questa prima parte di campionato. La viola sotto la guida sagace e dinamica di Vincenzo Italiano è attualmente al quinto posto a quota 30 punti ad una sola lunghezza dal Bologna quarto. Inoltre anche in Europa la situazione è piuttosto rosea visto il primo posto nel girone di Conference League che è valso l’accesso diretto agli ottavi di finale.

A ciò si aggiunge la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana da giocare nella final four con Napoli, Inter e Lazio. Insomma, una stagione ricca di obiettivi che la società spera di concretizzare dopo le beffe della passata annata con le finali di Coppa Italia e di Conference League perse per delle vere e proprie ingenuità.

Per poter arrivare nuovamente in fondo nelle coppe e sperare di lottare almeno per un piazzamento in Europa League in campionato c’è però bisogno di una rosa lunga in tutti i reparti. Dunque per questo è più che probabile che nella finestra di mercato di gennaio i toscani saranno piuttosto attivi.

Tra innesti in grado di poter innalzare il livello qualitativo e altri che devono invece andare a puntellare la rosa, le idee sembrano piuttosto chiare in casa viola. A ciò si aggiungono anche i lunghi infortuni di Dodò (che sembra vicino al rientro) e di Nico Gonzalez che ne avrà ancora per un po’.

Le richieste di Italiano in vista del calciomercato invernale

Per effetto di ciò Italiano avrebbe chiesto espressamente un terzino destro, un centrale di difesa e un esterno offensivo, che oltre a sostituire per un po’ l’argentino deve anche garantire un bottino realizzativo più corposo rispetto a quello offerto finora dagli altri intrepreti del ruolo già in rosa.

Eccetto Gonzalez infatti gli altri non hanno brillato sotto porta basta pensare che tra Ikoné, Kouamé e Sottil sono arrivati solamente 6 gol tra campionato e altre competizioni. Anche la difesa ha bisogno di un nuovo inserimento viste le non perfette condizioni di Mina arrivato la scorsa estate dall’Everton.

Tutti i nomi che circolano intorno alla Fiorentina

Una volta compresi i profili ricercati non resta che scoprire nel dettaglio chi potrebbe davvero arrivare sulle sponde dell’Arno. Come terzini i nomi caldi sono quelli di Mazzocchi della Salernitana (su quale c’è anche il Napoli), Gajic del CSKA Mosca e Josip Juranovic dell’Union Berlino.

I due difensori nella lista del direttore sportivo Pradé sono Cistana del Brescia e Theate del Rennes, che in passato si è ben distinto con la maglia del Bologna. Sulla corsia esterna d’attacco spicca Laurienté del Sassuolo già seguito in passato. Grull del Rapid Vienna, Pedro de la Vega del Lanus, Beste dell’Heidenheim sono invece le alternative estere.