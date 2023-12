Samardzic, arriva la chiamata della vita | La musichetta della Champions a febbraio

Lazar Samardzic impegnato in campionato contro il Verona - foto ANSA - StadioNews.it

L’Udinese rinuncia al suo campione sin dal prossimo gennaio. Vola in Champions League ma resta in Serie A.

Tra i giocatori più forti della nostra Serie A sarebbe il caso di parlare di Lazar Samardžić dell’Udinese. Questo forte centrocampista, ha fatto parlare molto di sé nella sessione di mercato estiva scorsa. L’Inter di Simone Inzaghi sembrava averlo in pugno e ingaggiato sin da subito, grazie alle intuizioni di Marotta.

Purtroppo, l’affare è saltato in maniera del tutto inaspettata. I tifosi speravano di vederlo vestire la casacca nerazzurra soprattutto perché, in Friuli Venezia Giulia, da due anni a questa parte, sta dimostrando di avere un talento da fare invidia possedendo delle caratteristiche che lo elevano ad essere considerato tra i talenti più emergenti ed apprezzati di mezza Europa.

Nonostante la sua giovane età, potrebbe comunque avere, come giusto che sia, l’ambizione di giungere in competizioni europee e soprattutto poter giocare match importanti di Champions League. Non è un caso che anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis ci abbia fatto un pensierino nelle scorse settimane.

Proprio gli azzurri, si ritrovano in Champions League e agli ottavi dovranno sfidare il Barcellona di Xavi. La cessione di Elif Elmas al Lipsia in Bundesliga, ha fatto sì che la società partenopea incassasse ben 25 milioni di euro. Questa, al momento, sarebbe la cifra richiesta dai friulani per poter cedere Samardžić.

Il tentativo del Napoli

La squadra di Walter Mazzarri, infatti, si ritrova dinanzi ad una vera e propria emergenza in quella zona del campo. La partenza di Anguissa, per la Coppa d’Africa con il Camerun e le condizioni fisiche di Lobotka, fanno sì che la società debba intervenire sin da subito per colmare questi gap davvero importanti.

Come se non bastasse, la società azzurra, ha perso anche Osimhen che, con la sua Nigeria, proverà a vincere il tanto ambito trofeo. Una squadra tutta da ridisegnare per il tecnico toscano che, con l’eventuale arrivo del centrocampista dell’Udinese, si assicurerebbe un elemento di altissimo livello a rinforzo dei titolarissimi.

La Lazio prova il sorpasso

Ormai, però, sembrerebbe che ci sia un’altra squadra pronta a soffiare questo talento agli azzurri. Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche la Lazio di Maurizio Sarri sarebbe sulle sue tracce per rinforzare la linea mediana del campo, dopo gli ultimi risultati poco positivi.

La partenza di Milinkovic-Savic nella scorsa estate, non ha fatto altro che mandare in tilt il centrocampo. Nonostante il presidente Claudio Lotito abbia rinforzato la rosa con gli innesti di Kamada e Guendouzi, ora sembra proprio che, tirando le somme, non possono essere considerati elementi di spicco da far ripetere la scorsa annata.