Catania, per Falletti c’è concorrenza dalla B. Si cerca anche un bomber

Cesar Falletti a Catania non è un’utopia. Cristiano Lucarelli stima molto il giocatore e lo vorrebbe per rinforzare la fase offensiva e l’ex rosanero avrebbe espresso il gradimento per la destinazione. Ci sono, però, diversi ostacoli che il club etneo deve superare.

In primis la fattibilità dell’operazione. La disponibilità economica c’è, ma il patron Pelligra riflette sull’opportunità di spendere tanti soldi per un solo calciatore. La Ternana, infatti, lascia partire Falletti solo per offerte importanti perché non vorrebbe privarsene e ha proposto il rinnovo. In più c’è concorrenza dalla Serie B: la Cremonese avrebbe chiesto informazioni per l’ex fantasista del Palermo.

Il Catania cerca anche un attaccante ‘puro’. Il profilo ideale potrebbe essere quello di Gabriele Artistico, 21enne attaccante romano della Virtus Francavilla. Artistico ha segnato 6 gol in 18 partite e potrebbe rappresentare l’uomo della staffetta con Di Carmine.

