Gazzetta – “Palermo, per Corini 3/4 rinforzi. City Group mette 5 milioni”

City Group non vuole lasciare nulla di intentato. L’obiettivo dichiarato è di essere competitivi per la promozione in Serie A, il Palermo è quinto in classifica, quindi in piena corsa, ma ha bisogno di essere rinforzato nella sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato sulla Gazzetta, City Group ha messo sul piatto circa 5 milioni per ingaggiare almeno tre nuovi elementi di spessore, forse quattro. I ruoli? Un difensore centrale e uno esterno di sicuro (Diakitè è un’opzione), come un esterno d’attacco (sondaggi per Caso del Frosinone e per Zerbin del Napoli), ma forse anche un’altra mezzala.

L’obiettivo è quello di consegnare a Eugenio Corini un organico ancora più competitivo e completo. La priorità è la difesa ma non c’è fretta d’intervenire nei primissimi giorni di calciomercato.

