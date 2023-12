Calciomercato Palermo, obiettivo terzino destro: prima però le cessioni

Tempo di calciomercato per il Palermo che si prepara rinforzare la squadra in vista del girone di ritorno. Si punta a determinati profili che possano puntellare la formazione ed essere pronti.

Il Giornale di Sicilia parla dell’obiettivo principale individuato in un terzino destro, considerando anche che il contratto di Mateju è in scadenza. In tal senso il nome che circola è sempre quello di Diakité che è un 2000 della Ternana (qui il dettaglio) ma si valutano anche piste estere.

Prima però sarà necessario effettuare qualche cessione se si vogliono acquistare calciatori “esperti”: il nome di Valente, anche lui in scadenza, piace a molti club di C e se partisse libererebbe un posto nella lista over similarmente a Mateju.

Ai rosa piace sempre Luka Topalovic come calciatore di prospettiva, ma le richieste esose hanno allontanato il club rosanero dal giocatore in questa sezione di mercato che aprirà ufficialmente il 2 giugno. Infine, Nedelcearu che il Palermo vuole trattenere a meno di un’esplicita richiesta.