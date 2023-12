Mercato Palermo, Diakité è sempre un’idea. Nel mirino anche Luka Topalovic

Terminato il girone d’andata di Serie B sarà la volta del calciomercato per puntellare le formazioni prima del ritorno in campo. Si parte con la sessione invernale il 2 gennaio e ai nastri di partenza ci sarà anche il Palermo.

La lista over dei rosa, però, è piena e sarà quindi necessario effettuare delle cessioni prima degli acquisti. Ovviamente, nessun limite per gli under. Tra i nomi accostati ai rosa ci sarebbe quello già circolato in estate di Salim Diakité della Ternana che potrebbe rinforzare il reparto difensivo di Corini, sotto “stress” nelle ultime uscite.

Diakité può giocare sia da terzino che da centrale e ha totalizzato due reti e altrettanti assist in 18 presenze stagionali. Piace anche Luka Topalovic, sloveno classe 2006 del Domzale la cui richiesta è di 3 milioni di euro. Lo riporta il Giornale di Sicilia.