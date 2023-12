Matic in Serie A ma non alla Roma: lo prende un’altra Big | Centrocampo da Scudetto

Il campione pronto a tornare nel nostro campionato. I tifosi sono al settimo cielo: pronti ad accoglierlo in grande stile.

Nemanja Matić, centrocampista difensivo serbo, nato il 1º agosto 1988 a Šabac, in Jugoslavia, ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico nel 2005 con il Kolubara, prima di attirare l’attenzione del Chelsea nel 2009. Tuttavia, è stato durante il suo periodo in prestito al Vitesse nei Paesi Bassi e al Benfica in Portogallo che ha iniziato a farsi notare maggiormente.

Il suo ritorno al Chelsea nel 2014 sotto la gestione di José Mourinho ha segnato l’inizio di un periodo di successi straordinari. Con la maglia dei blues, ha contribuito alla vittoria della Premier League nelle stagioni 2014-2015 e 2016-2017.

Il suo stile di gioco solido, la capacità di arginare gli attacchi avversari e la leadership silenziosa nel centrocampo lo hanno reso un punto fermo per il Chelsea. Nel 2017, restando in Premier League ha deciso di accettare l’offerta degli avversari, trasferendosi al Manchester United.

Con i red devils, ha continuato a dimostrare la sua importanza, contribuendo alla vittoria dell’Europa League nella stagione 2016-2017. A livello internazionale, Matić ha onorato la maglia della Nazionale serba in diverse competizioni, inclusi i Mondiali e gli Europei.

L’importante contributo alla Roma

Il suo grande impegno con la Serbia è sempre stato notevole, guadagnandosi il rispetto dei tifosi e dei colleghi all’interno dello spogliatoio. Con la sua statura imponente e la visione di gioco, è diventato un esempio per tutte quelle nuove generazioni che ambiscono a ricoprire il ruolo da centrocampista arretrato.

Attualmente milita nel Rennes in Francia nonostante, fino alla scorsa stagione, abbia vestito con successo, la maglia giallorossa della Roma dove, in panchina, vi era, e continua ad esserci, il portoghese Josè Mourinho. La sua assenza, quest’anno, si fa sentire e non è escluso che possa tornare in Italia.

Matić conteso tra Juventus e Milan?

Nonostante abbia chiuso con la Roma, due potrebbero essere le società di Serie A che potrebbero essere interessate al suo enorme talento: Juventus e Milan. Mentre i bianconeri devono ancora sostituire, degnamente, le assenze forzate di Pogba e Fagioli, la situazione, tra i rossoneri è ben diversa.

Pioli, sin dall’inizio di questo campionato, continua a lottare, con le unghie e con i denti per l’infermeria strapiena. Attualmente, il suo leader in mezzo al campo è in procinto di partire. Stiamo parlando di Ismael Bennacer che sarà impegnato con l’Algeria nella prossima Coppa d’Africa. Che possa essere Matić il profilo più adeguato? Lo scopriremo presto.