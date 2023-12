Scartato da Sarri, nessuno sconto a Formello | A gennaio deve fare i bagagli

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri non ha praticamente mai utilizzato il giocatore che arrivato a questo punto potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare la Capitale

La situazione in casa Lazio in vista del mercato di gennaio si preannuncia piuttosto intricata. Mister Sarri spera di ottenere qualche rinforzo in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia ricca di sfide. Tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, i biancocelesti saranno impegnati in ben quattro competizioni.

Considerando che con tutta probabilità Kamada andrà via per circa un mese per disputare la Coppa d’Asia con il Giappone e le non perfette condizioni di Immobile e Luis Alberto in questa fase, è lecito aspettarsi qualcosa. Al contempo però la società vorrebbe prima lavorare sul mercato in uscita per poi inserire nuovi innesti.

Ad onor del vero non sono molti i nomi che spiccano in tal senso visto che la maggior parte dei giocatori in rosa sono parte integrante del progetto laziale. Gila che fino a qualche settimana fa sembrava ormai ai margini della squadra, è diventato di fatto un titolare aggiunto. Lo spagnolo è pronto a ritagliarsi il suo spazio anche quando Casale e Romagnoli saranno completamente ristabiliti.

Resta di fatto un solo elemento ad essere stato messo in disparte. Per lui appena 9′ nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa in cui però ha sfiorato la rete, che avrebbe potuto essere importante per poter rientrare nelle grazie del tecnico biancoceleste, che ormai non lo riesce più a vedere.

Com’è cambiato lo scenario di Toma Basic nel giro di pochi mesi

Si tratta di Toma Basic, centrocampista croato classe ’96 arrivato alla Lazio nell’estate del 2021. Nella prima stagione non ha demeritato. Di fatto però non è riuscito ad incidere nonostante abbia avuto diverse opportunità per mettersi in mostra. Lo scorso anno invece il suo minutaggio si è abbassato drasticamente e nelle poche occasioni in cui è sceso in campo non ha mostrato chissà quanta sicurezza.

Ragion per cui durante la scorsa sessione estiva la società ha provato a cederlo in prestito, ma stando alle indiscrezioni di calciomercato il giocatore non era convinto delle destinazioni che gli sono state proposte. Voleva giocarsi le sue chance e mettersi in mostra in Champions League. Nella massima manifestazione europea non ha mai giocato. Anzi non è stato nemmeno inserito nella lista. Dunque, adesso non è da escludere che possa aver cambiato idea e aver ripreso in considerazione l’idea di andare a giocare altrove.

I numeri di Basic nelle sue stagioni alla Lazio

D’altronde la sua avventura capitolina non ha regalato nessun sussulto degno di nota. In due stagioni e mezza ha messo insieme appena 70 presenze tra campionato e coppe. Il bilancio complessivo è di 2 gol e 2 assist. Un bottino decisamente scarso per un calciatore arrivato con delle ottime credenziali dal Bordeaux.

Nel calcio però non sempre le cose vanno in un certo verso e quindi è bene prendere in considerazione altre ipotesi. Per Basic potrebbe aprirsi una nuova fase della carriera in una piazza con meno pressioni. Per la Lazio invece si libererebbe uno slot per poter inserire in organico un centrocampista in grado di segnare qualche gol in più.