Lo prende dall’Inter | E lo mette al centro della difesa: Giuntoli prenota il colpo scudetto, Gatti avvisato

Grande colpo dei bianconeri. Inter nuovamente beffata: il top player sceglie la vecchia signora per il futuro.

Negli ultimi anni, le due società che si sono ritrovate a confronto più volte per acquistare i giocatori sono state la Juventus e l’Inter. Fatalità, se andiamo a visionare la classifica attuale di Serie A troviamo le due squadre, poc’anzi menzionate, al primo e al secondo posto in classifica.

La squadra di Simone Inzaghi, è sicuramente la più accreditata per vincere lo Scudetto sia per la compattezza del giocatori sia per il momento attuale che stanno vivendo in campionato in Champions League.

La Juventus di Massimiliano Allegri, seppur con un passato glorioso, era partita in sordina. Nessuno, ad oggi, avrebbe immaginato di trovarsela al secondo posto in classifica lottando per lo Scudetto.

Attenzione, questa precisazione viene fatta soprattutto sulla base delle due squalifiche che hanno costretto i bianconeri a rinunciare sin dall’inizio del campionato, o quasi, a Paul Pogba prima e a Nicolò Fagioli poi.

La lotta per Lukaku

Le due società, anche la scorsa estate, si sono ritrovate a confronto dinanzi a quello che potevo essere il bomber da portare in squadra. Un po’ come quando i bambini tirano un pupazzo da una parte e dall’altra, ciò è avvenuto quando durante la scorsa sessione di mercato, i nerazzurri e i bianconeri si sono contesi, fino alla fine, le prestazioni di Romelu Lukaku.

Quest’ultimo, già reduce da due esperienze all’Inter dove è stato acclamato da tifosi e dirigenza, poteva approdare a Torino in vista di uno scambio che avrebbe portato Dušan Vlahović a Londra vestendo la maglia del Chelsea.

Djalò conteso tra le due società

C’è un detto, però, che non passa mai di moda: tra i due litiganti il terzo gode. In questo caso, il terzo incomodo è la Roma che, con la scaltrezza del dirigente Tiago Pinto è riuscita a portare nella Capitale alla corte di José Mourinho, l’attaccante belga.

Quest’ultimo, fa coppia fissa con Paulo Dybala che, nonostante alcuni acciacchi fisici, ha dimostrato di aver trovato in lui un ottimo compagno nel reparto offensivo. Ora, però, sembrerebbe che ci sia un altro elemento che possa mettere in stretta competizione le due società. Infatti, semmai Federico Gatti dovesse perdere minutaggio, c’è da immaginare che secondo quanto riportato da fantacalcio.it, la Juventus possa puntare a Tiago Djalò del Lille. Quest’ultimo, però, avrebbe già il dato il consenso all’Inter. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Lo scopriremo presto.