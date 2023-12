Deulofeu, firma a sorpresa | Torna in Serie A, ma non all’Udinese: lo aspettano sotto la Mole Antonelliana

Deulofeu sembra vicinissimo al rientro in Serie A ma non con l’Udinese. Potrebbe arrivare una firma a sorpresa nelle prossime settimane.

Il campionato italiano sta lentamente volgendo verso la fine del girone di andata, e la lotta per la zona retrocessione inizia ad essere ben definita. La Salernitana si trova al momento ultima, e la situazione della squadra sarda sembra sempre più disperata.

A nulla è valsa la decisione presa dopo poche giornate di campionato dal Presidente Iervolino di esonerare Paulo Sousa. I rapporti tra i due, come ha spiegato in seguito lo stesso Iervolino, erano ormai logori da tempo, e sembra che il presidente della Salernitana non avesse apprezzato per nulla la disponibilità data da Sousa a Napoli.

Ma l’arrivo di Pippo Inzaghi non ha però portato i risultati sperati, al punto che lo stesso ex bomber rischia adesso l’esonero. Anche l’Udinese si trova in una situazione molto simile a un solo punto dalla zona retrocessione.

L’arrivo di Cioffi era riuscito a dare una scossa all’ambiente, ma la squadra è poi dopo alcune giornate andata nuovamente e i bianconeri hanno registrato una sola vittoria nelle prime 18 giornate di questa nuova stagione di Serie A. Un crollo che rende più evidente forse quante poche colpe avesse Andrea Sottil, protagonista di un ottimo campionato lo scorso anno.

La crisi dell’Udinese

La verità è che il crollo dell’Udinese era facilmente preventivabile perché nel calciomercato estivo, la famiglia Pozzo ha deciso di vendere tutti i migliori calciatori presenti in rosa, senza nemmeno in molti casi sostituirli.

Se a questo poi si aggiunge l’infortunio di Deulofeu, che l‘anno scorso era stato il vero tecnico della squadra, si comprende come purtroppo ci fossero tutte le premesse per un avvio così difficile in campionato.

Deulofeu può partire a Gennaio, lo vuole il Torino

E sembra oltretutto che i rapporti tra Deulofeu e la società siano ormai giunti al capolinea, con la società che avrebbe addirittura pensato di rescindere il contratto con il calciatore che è ormai fermo ai box da quasi un anno. Una situazione che avrebbe irritato molto Deulofeu, ormai molto vicino al rientro, e che avrebbe chiesto di andare via a giocare in prestito già a Gennaio.

Anche se non è ancora chiaro se l’Udinese abbia acconsentito a questa richiesta, c’è da dire che il Torino di Juric ha manifestato un interesse per il fantasista bianconero. Deulofeu potrebbe dunque sbarcare a Torino per sei mesi, per ritrovare la forma dopo quasi un anno di inattività. Non resta che attendere l’ormai prossima apertura del mercato di Gennaio, per capire se i bianconeri lasceranno davvero andare via il calciatore.