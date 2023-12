Lupo: “Fiducia a Corini? Il Palermo è stato lungimirante, complimenti”

Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Palermo (tra le altre), è stato intervistato per TuttoB e ha parlato della scelta della società rosanero di confermare Eugenio Corini nonostante i tanti risultati negativi che si sono susseguiti tra ottobre e novembre.

“Alle volte i cambi di guida tecnica sono affrettati e dettati più dalla pancia che dalla ragione – afferma – . La società ha dimostrato lungimiranza, evidentemente giudicando buono il lavoro svolto da Corini al di là di qualche passaggio a vuoto. Prima di giungere alla conclusione di sollevare dall’incarico un allenatore sono necessarie valutazioni a 360°, non ancorate esclusivamente al singolo risultato. Detto ciò, complimenti al Palermo“.

Lupo parla anche del prossimo avversario del Palermo, il Cittadella: “Come sempre fa cose intelligenti e logiche. L’attuale quarto posto premia il sapiente lavoro del direttore Marchetti che non stupisce più. Certo, per la promozione diretta vedo squadre più strutturate e attrezzate, ma sognare non costa nulla, a patto di restare coi piedi per terra”.

