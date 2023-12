Calciomercato, poco spazio per Caso al Frosinone: torna in Serie B?

Giuseppe Caso potrebbe tornare in Serie B. L’esterno offensivo sta trovando poco spazio al Frosinone e c’è un club di cadetteria che si è interessato in modo particolare; sarebbe un rinforzo di prim’ordine per quanto riguarda la sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Cremonese sarebbe fortemente interessata a Caso. I grigiorossi puntano alla Serie A e cercano rinforzi per fare il salto di qualità nel girone di ritorno. Un altro giocatore richiesto è Niccolò Pierozzi, attualmente alla Fiorentina ma che l’anno scorso ha fatto benissimo con la maglia della Reggina.

Caso cerca spazio considerato che il ‘salto’ in Serie A non è andato bene. L’esterno ha collezionato 13 presenze in stagione tra campionato e coppa, segnando un solo gol contro il Napoli agli ottavi. Il Frosinone potrebbe quindi cederlo anche a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE

MERCATO PALERMO, DIAKITÉ È SEMPRE UN’IDEA

CUORE E IDEE, CORINI RITROVA IL PALERMO