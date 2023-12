Catania, mercato senza direttore sportivo: Lucarelli fa da allenatore-manager

Sarà un calciomercato particolare per il Catania. La società etnea, su preciso input del vicepresidente Vincenzo Grella, ha scelto di non aggiungere allo staff dirigenziale la figura del direttore sportivo dopo l’esonero di Antonello Laneri.

La scelta era avvenuta già a novembre, quando era stato esonerato Laneri, ma è stata confermata anche in questi giorni. Sarà dunque centrale la figura di Cristiano Lucarelli per condurre la sessione invernale di calciomercato. Il tecnico farà dunque anche da manager, scegliendo i giocatori da inserire nell’organico per affrontare al meglio il girone di ritorno.

Tutte le scelte saranno condivise con la società, che potrebbe pensare a un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Intanto, carta bianca a Lucarelli, che si confronterà con Grella su come rafforzare il Catania.

