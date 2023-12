11 milioni di ingaggio: offerta folle dell’Inter | Ingaggiano un fuoriclasse

La società nerazzurra è alla ricerca di bomber per la prossima stagione da alternare a Lautaro Martinez e Thuram. Il mercato potrebbe offrire un’opportunità piuttosto importante in tal senso

L’Inter è sempre piuttosto vigile sul mercato. La dirigenza vuole proseguire il percorso di crescita avviato lo scorso anno con l’approdo alla finale di Champions League e per farlo c’è bisogno di nuovi innesti in grado di allargare la rosa a disposizione di mister Inzaghi. Oltre alle strategie per gennaio con Buchanan sempre più vicino, si guarda già a giugno.

Per la prossima sessione estiva le risorse saranno impiegate principalmente nel reparto offensivo. Infatti se Lautaro Martinez e Thuram sono ormai delle certezze, lo stesso non si può dire di Arnautovic e Sanchez che oltre ad essere un po’ più avanti con l’età non riescono a garantire una certa continuità a livello fisico.

Dunque, arriverà almeno un attaccante di un certo calibro. D’altronde una squadra che vuole dire la sua sia in Italia che in Europa ha bisogno di giocatori qualitativamente importanti e soprattutto intercambiabili. Naturalmente è importante che abbia caratteristiche in parte diverse dai quelle dei due titolari inamovibili.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato il profilo prescelto abbinerebbe tutta una serie di fattori convenienti che potrebbero rivelarsi piuttosto importanti per l’Inter. Il primo è che arriverebbe a parametro zero visto che è in scadenza di contratto. Un particolare di non poco conto visti gli elevati costi dei cartellini dei principali bomber in giro per il vecchio continente.

L’opportunità a parametro zero che potrebbe far felice Inzaghi

Il giocatore in questione è Mehdi Taremi del Porto. Il centravanti iraniano concluderà la sua esperienza in Portogallo il prossimo 30 giugno e a 31 anni vorrebbe provare un’esperienza in un campionato di maggiore spessore. Su si lui però ci sono anche altri club tra cui il Milan che già in passato aveva tentato l’approccio.

La proposta dei nerazzurri però potrebbe far propendere il giocatore a sposare il progetto interista. Il momento per sferrare l’attacco però è questo visto che l’attaccante dal 1 febbraio può accordarsi con chiunque in vista della prossima stagione. L’ipotesi rinnovo col Porto è infatti ormai ampiamente scartata.

Taremi – Inter: le cifre del possibile matrimonio

Nel dettaglio il direttore sportivo Ausilio avrebbe in mente di sottoporre agli agenti del giocatore un contratto triennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione. In totale l’attaccante della nazionale iraniana guadagnerebbe così quasi 11 milioni di euro, che vista la non giovanissima età rappresentano un gran bel gruzzoletto.

Non resta che capire se l’Inter andrà fino in fondo per provare a portare all’ombra della Madonnina un centravanti di caratura internazionale che potrebbe aggiungere fisicità e qualità al parco attaccanti a disposizione di Inzaghi. Inoltre non avrebbe la pretesa di avere il “posto fisso” e si alternerebbe alla grande con Sanchez e Thuram.