Palermo, piace il profilo di Lorenzo Dickmann. Si allontana Topalovic

Non ci sarebbe solo Diakité nella mente del Palermo per il ruolo di terzino destro. C’è un altro nome che circola nell’ambiente e che potrebbe interessare ai rosa: si tratta di Lorenzo Dickmann del Brescia in prestito dalla Spal.

Il calciatore 27enne e già ex compagno di Federico di Francesco (che ritroverebbe in rosa) in passato, sarebbe “un profilo che piace“, riporta Paolo Vannini nell’edizione odierna del Corriere dello Sport dove si parla anche dei giocatori in scadenza.

“Una riflessione più ampia va fatta per le situazioni dei giocatori in scadenza che potrebbero portare a cambiamenti: a giugno scadrà l’accordo per Mateju, Marconi e Valente, bisognerà capire le intenzioni degli interessati”, scrive Vannini.

Infine, sembra essersi raffreddata la pista per Luka Topalovic, che nonostante piaccia alla dirigenza probabilmente non arriverà in questa sessione di mercato.