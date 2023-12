Affare Zirkzee, lo prendono con 40 milioni | Offerta giusta e accordo raggiunto

Zirkzee è uno dei pezzi più pregiati dell’intera Serie A. Difficilmente lascerà il Bologna a gennaio, ma a giugno lo scenario potrebbe essere completamente diverso

Tra le principali sorprese di questo campionato c’è sicuramente il Bologna che attualmente è in piena zona Champions League. Il principale artefice di questo vero e proprio miracolo sportivo è senz’ombra di dubbio il tecnico Thiago Motta, che ha saputo valorizzare la maggior parte dei giocatori a disposizione.

La principale stella è Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco. Arrivato in Italia nel 2021 al Parma si è imposto prima con la maglia dell’Anderlecht nella stagione 2021/2022 e poi quest’anno all’ombra delle due Torri dove è diventato un vero e proprio idolo.

In seguito alla partenza di Arnautovic la scorsa estate ha saputo prendersi le giuste responsabilità diventano leader di una squadra che dalla cintola in su può vantare tanta qualità come quella di Orsolini, Ferguson, Freuler e Nikola Moro. Al momento i risultati stanno andando ben oltre le aspettative, ma di questo passo il Bologna può davvero sognare l’Europa.

Peccato però che queste società non hanno poi la forza economica di trattenere questi giocatori. Infatti Zirkzee ha già richiamato l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa. A gennaio è difficile che possa partire visto che la sua valutazione si aggira sui 40 milioni di euro. A giugno però qualche buon offerente quasi sicuramente si farà avanti.

I club italiani e stranieri sulle tracce di Zirkzee

Di base esiste una clausola che mette in prima fila il Bayern Monaco. È piuttosto articolata e non è per niente scontata. Infatti a parità di offerta con un altra squadra sarebbe il giocatore a decidere cosa fare. A prescindere da ciò resta comunque un’ipotesi calda visto che Zirkzee ha fatto l’intera trafila nelle giovanili del club bavarese.

In Premier League invece potrebbe interessare al Manchester United che negli ultimi anni si è dedicato con una certa costanza agli investimenti sui giovani promettenti. Attenzione però non è del tutto da escludere l’ipotesi che possa restare in Serie A. Il Milan da tempo lo sta monitorando, mentre il Napoli potrebbe sferrare l’assalto qualora qualcuno pagasse l’ingente clausola rescissoria di Osimhen.

I numeri stagionali di Zirkzee

Nel frattempo però Bologna si sta rifacendo gli occhi di fronte alle sue giocate sopraffine e ai suoi gol sempre più decisivi. Dopo il bottino non così soddisfacente dello scorso anno con 19 presenze e 2 gol, quest’anno ha giocato tutte le partite tra campionato e Coppa Italia con uno score complessivo di 19 presenze e 8 reti.

Una crescita esponenziale se si considerano anche i 2 assist forniti in campionato e 2 sfornati nella coppa nazionale. Questi ultimi di pregevole fattura a San Siro contro l’Inter. Giocate di alta classe che hanno consentito ai rossoblù di passare il turno e di eliminare i nerazzurri campioni in carica.