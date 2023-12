CorSport – “Palermo, due club di Serie A interessati a Brunori”

Matteo Brunori continua a far gola in Serie A. Non è una novità, in quasi tutte le sessioni di mercato ci sono degli interessamenti generici che poi non si traducono in vere e proprie trattative, ma anche in questo calciomercato di gennaio 2024 due società di massima serie hanno chiesto informazioni.

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, in particolare Empoli e Genoa stanno pressando il Palermo che però non intende rinunciare a Brunori a campionato in corso. La società rosanero fa scudo e per adesso l’idea fissa è che il capitano non si muove, al di là degli interessi dalla Serie A.

È chiaro, però, che gli sviluppi del calciomercato sono imprevedibili. Brunori è sempre stato chiaro: il suo obiettivo è sì giocare in Serie A, ma con la maglia del Palermo. La società rosanero, inoltre, non ha bisogno di vendere, quindi alla fine il giocatore dovrebbe restare.

