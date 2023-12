Supercoppa Italiana, ufficiali date e regolamento: al via il nuovo format

Una Supercoppa Italia tutta nuova e rivoluzionata. L’edizione 2023/24 della competizione vede tante novità, un format diverso che coinvolge quattro squadre: Napoli (campione d’Italia), Inter (vincitrice della Coppa Italia), Lazio (seconda in Serie A 2022/23) e Fiorentina (finalista nella scorsa Coppa Italia).

SUPERCOPPA ITALIANA 2023/24, LE DATE

Le gare per l’aggiudicazione della Supercoppa 2023/24, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, trentaseiesima edizione del trofeo, si disputeranno a Riyadh (Arabia Saudita), da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio 2024.

IL FORMAT

La competizione prevede la disputa di tre gare (due semifinali e la finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore; non è prevista la disputa dei tempi supplementari.

Lo schema delle gare è il seguente:

Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia

Napoli – Fiorentina, 18 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh

Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A

Inter – Lazio, 19 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh

Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B

22 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane, presso “Al-AwwalPark Stadium” – Riyadh

DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta su Canale 5. In streaming si potranno seguire gratuitamente sul sito di SportMediaset.

COSA SUCCEDE SE UNA SQUADRA RINUNCIA

In caso di rinuncia o impossibilità di una società alla partecipazione alla Supercoppa, viene ‘ripescata’ un’altra squadre attraverso il seguente ranking:

1. Seconda classificata Serie A;

2. Vincitrice Coppa Italia;

3. Terza classificata Serie A;

4. Finalista Coppa Italia;

5. Quarta classificata Serie A;

6. Quinta classificata Serie A.

