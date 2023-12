Serie B, il calciomercato si accende: Puscas tra Como e Bari, Moro piace alla Samp

Comincia ad accendersi il calciomercato in Serie B. Come al solito sono gli attaccanti a ‘muovere le acque’, sono diverse le società che cercano un bomber per migliorare l’organico.

George Pușcaș potrebbe tornare in Serie B. L’ex rosanero non sta facendo bene col Genoa in A e sono diversi i club che si sono interessati a lui. Il Como avrebbe puntato gli occhi sull’attaccante rumeno per gennaio, ma ci sarebbe anche il Bari e in questo caso sarebbe un ritorno: Pușcaș ha indossato la maglia dei pugliesi nella stagione 2015/16.

Un altro giocatore che sta deludendo è Luca Moro. Il giovane attaccante ex Catania ha segnato tre gol in campionato (due alla prima giornata) e lo Spezia potrebbe valutare la cessione (il ragazzo è di proprietà del Sassuolo). La Sampdoria è interessata ma c’è anche il Catanzaro.

Si muove anche il Parma. La capolista cerca un rinforzo importante e sembrerebbe essere tornata sulle tracce di Gianluca Gaetano, di proprietà del Napoli. Gli emiliani sarebbero al lavoro per permettere a Fabio Pecchia di riabbracciare il classe 2000 dopo l’ottima esperienza che ha accomunato i due a Cremona.

