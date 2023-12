Siracusa, un altro attaccante del Catania nel mirino: piace De Luca

Quattro punti di distanza dal Trapani e una città che spinge e sogna il ritorno tra i professionisti. Il Siracusa non ha tirato i remi in barca e anzi in questa sessione di calciomercato punta a rinforzare ancora la squadra per tentare la rimonta.

Dopo aver ufficializzato la firma di Manuel Sarao, il Siracusa sarebbe interessato a un altro attaccante del Catania. Si tratta di Giuseppe De Luca, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio in Serie C, segnando un solo gol in 9 presenze.

Al momento, il Siracusa ha chiesto soltanto delle informazioni ma la società potrebbe ‘affondare’ nei prossimi giorni. Sarebbe un rinforzo importante ma soprattutto un segnale al Trapani: la società aretusea non si è ancora arresa.

