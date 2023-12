Mercato Palermo, caccia a un esterno d’attacco: sondaggi per Caso e Zerbin

Comincia a scaldarsi il calciomercato del Palermo. La società rosanero è già al lavoro, in fase esplorativa, per rinforzare l’organico e puntare forte alla promozione in Serie A. L’obiettivo non è soltanto un esterno basso di difesa ma si cercherebbe anche un attaccante per la fascia.

Come riportato sulla Gazzetta, la società rosanero avrebbe effettuato un sondaggio per Giuseppe Caso del Frosinone e Alessio Zerbin del Napoli. Entrambi sono esterni offensivi di piede destro che preferiscono giocare larghi a sinistra in un tridente, ma possono giocare anche sulla fascia opposta (Zerbin era titolare a destra in Napoli – Monza del 29 dicembre).

Solo sondaggi, per il momento, ma la volontà del Palermo sarebbe anche quella di rinforzare l’attacco. Caso sarebbe un rinforzo importantissimo per la categoria: il giocatore sta trovando poco spazio a Frosinone ma nella stagione precedente era stato uno dei protagonisti della promozione. Anche Zerbin ha fatto benissimo a Frosinone, ma nel campionato 2021/22, quando in 31 presenze ha messo a segno 9 gol.

