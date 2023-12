Juventus, sacrificio inaspettato: De Laurentiis fa spesa a Torino | Sarà il gioiello della squadra

De Laurentiis è pronto a bussare alla porta della Juve per prendere uno dei giovani talenti di maggiore prospettiva che attualmente milita tra le file dei bianconeri

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e potrebbe aprirsi con un vero e proprio colpo di scena. Infatti il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra fortemente interessato ad un calciatore della Juventus. Un avvenimento alquanto clamoroso visto che i rapporti tra le parti non sono propriamente idilliaci.

In affari però bisogna essere bravi anche a mettere da parte questo genere di risentimenti per pensare al proprio profitto. Il patron partenopeo lo sa bene e per questo vuole provare il grande colpo prendendo un calciatore dal sicuro avvenire di proprietà dell’acerrima rivale sportiva.

Al contempo anche la Juventus potrebbe trarre beneficio da questa cessione in prestito, che consentirebbe al giocatore di maturare per poi tornare a Torino con quell’esperienza utile per potersi affermare in una piazza importante. C’è però un altro aspetto che rende la possibile trattativa ancor più interessante.

Infatti qualora dovesse arrivare la tanto sospirata fumata bianca, ci sarebbe da considerare una sfaccettatura decisamente curiosa che renderebbe il tutto decisamente più lineare. Non resta che andare a scovare questo aneddoto per avere un quadro della situazione più chiaro e delineato.

De Laurentiis prepara il colpo, ma non per il Napoli…

In pratica De Laurentiis sta lavorando per piazzare un colpo importante per il Bari e non per il Napoli. Il calciatore in questione è invece Hans Nicolussi Caviglia, talento di Aosta cresciuto nel settore giovanile bianconero. Dopo aver vestito le maglie di Perugia, Sudtirol, Parma e Salernitana, ha fatto rientro alla base.

Finora ha totalizzato appena quattro presenze in stagione. Troppo poche per un classe 2000 desideroso di crescere ed affermarsi. Bari potrebbe essere la piazza ideale per mettersi alla prova e “farsi le ossa”. Per questo non è così utopistico che la trattativa possa concretizzarsi visti i potenziali vantaggi reciproci.

Nicolussi Caviglia: caratteristiche e numeri del giovane centrocampista

Tra le sue doti principali spicca la duttilità. Può infatti giocare come mediano davanti alla difesa, come mezz’ala in un centrocampo a tre e addirittura trequartista. Un vero e proprio jolly di centrocampo che nel calcio moderno è davvero raro da scovare. All’occorrenza può essere impiegato anche come esterno in un tridente offensivo.

Lo scorso anno a Salerno ha esordito nella massima serie trovando anche il suo primo centro nel massimo campionato nazionale in Atalanta-Salernitana 8-2. Per il resto da gennaio a giugno ha collezionato 12 presenze con la maglia granata attirando le attenzioni di vari club e addetti ai lavori.