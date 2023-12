Non ci interessi più: Milan, lo smacco è gigantesco | Non meritava un trattamento del genere

Il Milan sembrava vicino alla chiusura di un’operazione a gennaio, ma a quanto pare per il momento non se ne farà più nulla visto che il club interessato ha virato altrove

Le vie del mercato sono veramente infinite. Affari che sembrano potersi concretizzare in estate tornano prepotentemente in auge nella sessione di gennaio ma con sfaccettature completamente diverse. Ed è proprio quello che sembra stia accadendo in casa Milan dove un giocatore dopo essere stato ad un passo dalla cessione la scorsa estate è rimasto a disposizione di Pioli.

Adesso che le prospettive di partenza apparivano nuovamente concrete potrebbe esserci un nuovo colpo di scena che porterebbe ad un significativo cambio di strategia il club rossonero. Infatti in quel di Milanello senza cessioni non sono previsti nuovi innesti, soprattutto in mezzo al campo dove la società ha investito molto nel mercato estivo.

La squadra interessata però sta valutando anche altri profili, di cui uno in particolare che attualmente gioca in Premier League. Laddove questo dovesse diventare concreto ci sarebbe già una trattativa alternativa che chiaramente andrebbe sviluppata da capo visto che non ci sono stati approcci pregressi.

Pioli dal canto suo aspetta speranzoso visto che da questo intreccio di mercato dipende la strategia del Diavolo per gennaio. La società vorrebbe puntellare la rosa con qualche ritocco in grado di dare manforte alla squadra in vista del rush finale tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Calciomercato Milan: il destino del calciatore scaricato

La situazione in questione riguarda Rade Krunic. La scorsa estate per diverse settimane è stato corteggiato dal Fenerbahce, ma poi la trattativa non si è concretizzata. Il tecnico rossonero e la dirigenza infatti decisero di bloccare l’affare visto il ricambio netto avvenuto nel reparto nevralgico.

Poter contare su un calciatore già inserito negli schemi poteva consentire ai nuovi di inserirsi con maggiore calma e senza pressione. Inoltre con l’ennesima cessione a centrocampo il club rossonero si sarebbe ritrovato a dover inserire un ulteriore calciatore in organico a pochi giorni dalla conclusione del mercato.

Krunic-Fenerbahce: dal corteggiamento della scorsa estate all’abbandono invernale

Quella tra Krunic e il Fenerbahce è una storia vecchia, che però potrebbe non concludersi con il lieto fine. Qualche mese fa sembrava essere indispensabile per il progetto del club turco. Adesso stando a quanto riferisce il quotidiano turco Takvim, la compagine di Istanbul avrebbe virato su un nuovo obiettivo.

Si tratta di Albert Sambi Lokonga, centrocampista belga del Luton Town in prestito dall’Arsenal. Al contempo però per Krunic potrebbe aprirsi una nuova prospettiva. Dalla Francia pare che il Lione abbia bussato alla porta del Milan. Nulla di concreto allo stato attuale. Non è però da escludere che si possa intavolare un discorso più serio.