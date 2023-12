Palermo, Stulac top player ‘part-time’: è il goleador dell’ultimo minuto

Leo Stulac non sta vivendo una stagione facile. La scelta di Corini di proporre un centrocampo più dinamico ha inequivocabilmente penalizzato il regista, che sempre più spesso nelle ultime giornate è stato relegato in panchina in favore di Claudio Gomes. Nonostante tutto, però, lo sloveno è riuscito a rendersi protagonista con gol decisivi segnati negli ultimissimi minuti di partita, tanto che sono stati ribattezzati come ‘zona Stulac’.

Stulac, nelle ultime cinque partite di campionato, non è mai figurato nell’undici iniziale (l’ultima titolarità risale al 26 novembre, gara contro la Ternana). L’allenatore rosanero per la posizione di play davanti alla difesa ha preferito Gomes, giocatore sicuramente più dinamico seppur meno verticale, e al suo fianco è diventato ormai inamovibile Jacopo Segre, mezzala tutto cuore e inserimenti a cui sembra ormai diventato impossibile rinunciare. Per il terzo posto a centrocampo, che sia da trequartista o da mezzala, si sono alternati Henderson e Coulibaly, con quest’ultimo spesso fermato dagli infortuni proprio quando sembrava in rampa di lancio.

Guardando i numeri di Stulac però appare sorprendente che il numero 6 sia così decisivo a partita in corso: nella stagione corrente infatti ha già servito 2 assist e soprattutto realizzato 4 gol, che fanno di lui il secondo miglior marcatore della squadra (insieme a Segre) alle spalle di Brunori a quota 7. Alcune delle marcature dello sloveno sono risultate fondamentali per i rosanero ai fini del risultato, basti pensare al gol realizzato allo scadere con una punizione magistrale contro lo Spezia (fu il gol che regalò un insperato pareggio al Palermo) e la rete sempre su calcio piazzato, ancora una volta negli ultimi scampoli di partita, che regalato i tre punti contro la Cremonese. Anche il gol contro il Catanzaro è arrivato nell’ultima frazione di partita, al minuto 82.

Nonostante questo insolito contributo in zona gol (è già la sua seconda miglior stagione in B dal punto di vista realizzativo), l’impressione è che il profilo di Stulac non si sposi con l’idea di centrocampo ‘dinamico’ proposta da Corini, il quale preferisce puntare su Gomes nella posizione di play dal primo minuto. Una scelta improntata sul puro dinamismo a discapito della capacità di trovare soluzioni offensive più verticali, che dà più equilibrio alla squadra (anche se questa soluzioni non sta dando troppi benefici alla fase difensiva). Tuttavia contro la Cremonese, con il Palermo in svantaggio di una rete, durante l’intervallo Corini ha deciso di puntare proprio su Stulac per rimettere la partita sul binario giusto e il play sloveno ha sfoderato una performance di livello, risultando ancora una volta decisivo (a gara in corso…).

