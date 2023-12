Palermo, nel 2023 regna il calciomercato: gli articoli più letti dell’anno

Il Palermo saluta il 2023 con l’augurio che il 2024 sia un anno migliore: tra gli articoli più letti di Stadionews non figurano notizie che rievocano bei ricordi ai tifosi rosanero come poteva essere per esempio nel 2022, con la promozione in Serie B, l’exploit di Brunori, l’incredibile cavalcata di Baldini e l’avvento di City Group.

Nel 2023, un anno che non passerà alla storia del Palermo, l’argomento che ha suscitato più curiosità tra i lettori è sicuramente il calciomercato: l’articolo più letto è infatti quello degli aggiornamenti live in merito agli acquisti e alle cessioni del club rosa nella sessione estiva che ha anticipato la stagione 2023/24.

CALCIOMERCATO PALERMO: ACQUISTI, CESSIONI E TRATTATIVE

In posti altissimi della classifica ci sono anche altri articoli legati al calciomercato: prima dell’inizio della sessione estiva si parlava già dei possibili colpi del Palermo. La curiosità sui movimenti del City Group era tanta, sia a livello di budget che si sarebbe speso, sia per le prime indiscrezioni.

Al secondo posto in classifica una notizia tristissima per i tifosi rosanero, quella legata alla morte di Vito Chimenti, leggenda del Palermo venuta a mancare per via di un malore improvviso. Chimenti ha giocato nel Palermo dal 1977 al 1979, collezionando 74 presenze e segnando 29 gol. Negli ultimi anni è stato una figura di riferimento per la tifoseria anche a livello ufficiale, con la carica di rappresentante di Amici Rosanero. Uno degli articoli più letti dell’anno è il pensiero dedicato dal direttore Guido Monastra, che ha ricordato tra le altre cose la sua “bicicletta” e la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

CHIMENTI, IL PALERMO, LA ‘BICICLETTA’ E QUELLA MALEDETTA FINALE

Al terzo posto una notizia sul Catania: dopo la promozione in Serie C uno degli argomenti più seguiti è stato quello legato al centro sportivo, con i tifosi che si sono “divertiti” a mettere a paragone il progetto etneo con quello del Palermo. In particolare, l’articolo parla delle intenzioni del patron Ross Pelligra di mettere a disposizione del club un centro sportivo con almeno 8 campi che avrebbero ospitato non solo la prima squadra ma anche il settore giovanile e la selezione femminile. A oggi non ci sono particolari novità.

CATANIA, PELLIGRA INDIVIDUA L’AREA PER IL CENTRO SPORTIVO: IN PROGETTO 8 CAMPI

Tra gli articoli più letti ci sono anche le pagelle di Guido Monastra: la più letta del 2023 è quella di Bari – Palermo, prima partita della stagione conclusasi con il risultato di 0 – 0. L’attenzione intorno agli uomini di Corini e la voglia di vederli all’azione da parte dei tifosi rosanero era molta, l’andamento della partita è stato particolare, con il Palermo che ha giocato gran parte del secondo tempo in doppia superiorità numerica, sbagliando anche un calcio di rigore con Francesco Di Mariano e vedendosi anche annullare in pieno recupero un gol di Brunori per fuorigioco millimetrico.

BARI – PALERMO 0 – 0, LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

Nella posizione più bassa della top 5 c’è tutta la delusione per il finale della scorsa stagione: il Palermo con i playoff in pugno vede sfumare una grossa occasione giocando un secondo tempo ai limiti dell’accettabile nell’ultima partita del campionato contro il Brescia, facendosi recuperare 2 gol. I rosanero per via di un gol segnato nei minuti finali dalla Reggina (poi fallita) non riuscirono a qualificarsi per gli spareggi, lasciando spazio al malcontento dei tifosi e la delusione della dirigenza, per il quale era arrivato il momento dei bilanci.

PALERMO, NIENTE “ROMPETE LE RIGHE”. E LA DIRIGENZA INIZIA LE VALUTAZIONI