La sessione estiva di calciomercato apre il primo luglio ma già cominciano a circolare i primi rumors, che come spesso accade in questo periodo hanno una attendibilità relativa. Il Palermo sarà una delle società di Serie B più attive in tal senso, visto che la proprietà ha annunciato apertamente di voler puntare alla promozione.

In questa fase la dirigenza rosanero sta valutando l’organico della passata stagione e più in generale tutte le situazioni contrattuali ancora in piedi dopo il prossimo 30 giugno: chi resta, chi deve essere ceduto, i rientri dai prestiti o i prestiti che andrebbero riscattati. È chiaro, però, che il d.s. Rinaudo, coadiuvato da Riccardo Bigon, si stia cominciando a muovere anche sul calciomercato in entrata; movimenti esplorativi, al momento, ma che presto potrebbero sfociare in vere e proprie trattative.

Sono tre i nomi più ‘caldi’ al momento tra le possibili entrate: Fabio Lucioni, Kajetan Szmyt e Carlos Borges. E ci sono due nomi, fra i giocatori già in rosanero, su cui la valutazione è particolarmente attenta: sono quelli di Verre e Tutino, su cui vanno fatte valutazioni sia di carattere tecnico che economico.

Szmyt è un trequartista polacco classe 2002, gioca nel Warta Poznań (Serie A polacca) ed è considerato un grande talento. Nell’ultima stagione ha messo a referto tre gol e sette assist in 33 presenze, è cresciuto molto dal punto di vista offensivo (è bravissimo nell’uno contro uno) ma è anche diventato efficace in fase di non possesso. Di lui parlano benissimo anche sul piano caratteriale, descrivendolo come un ragazzo con un’energia positiva contagiosa.

Secondo quanto riportato da Gol24, portale specialistico polacco, il Palermo sarebbe il club più vicino al giocatore. I rosanero sarebbero in vantaggio rispetto a Como e Bari, le altre due società finora interessate. Szmyt ha una clausola rescissoria da 1,5 milioni di euro, sarebbe quindi un investimento importante per un under, che comunque non andrebbe a ‘ingolfare’ la lista principale.

Carlos Borges sarebbe un ‘colpo alla Gomes’, visto che è un calciatore di proprietà del Manchester City. È un’ala sinistra offensiva (ma può giocare anche a destra) classe 2004, di nazionalità portoghese. Nell’ultima stagione, in Premier League 2 (il campionato delle seconde squadre inglesi), ha segnato 21 gol in 24 presenze e ha messo a referto anche 11 assist. Ha fatto benissimo anche in Youth League (la Champions dei giovani) segnando 4 reti in 6 partite. Brian Barry-Murphy, allenatore del Manchester City U-21, ne ha parlato benissimo: “Sta migliorando tanto. È un giocatore pieno di qualità e leadership“.

Fabio Lucioni, invece, rappresenterebbe il rinforzo perfetto per la difesa. L’esperto difensore classe 1987 è reduce da due promozioni consecutive con le maglie di Frosinone e Lecce e in entrambi i campionati è stato un giocatore imprescindibile; tra l’altro Corini lo ha già allenato durante la sua esperienza in Puglia nella stagione 2020/21. Il contratto di Lucioni scade a giugno del 2023, non dovrebbe rinnovare e il suo futuro sembra ancora in Serie B, ha tante richieste e anche il Palermo è interessato. Il suo innesto darebbe esperienza a un reparto che spesso è stato in difficoltà nella scorsa stagione.

