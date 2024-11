Triestina, ufficiale Tesser: l’allenatore prende il posto di Clotet

Cambia la situazione in casa Triestina e arriva un nuovo tecnico. Nello specifico, è Attilio Tesser a prendere il posto di Clotet che ha ottenuto quattro sconfitte e due pareggi in sei gare. Insieme a lui, il viceallenatore Giuseppe Gemiti, il preparatore atletico Fabio Munzone ed il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula. Cambia pure il direttore tecnico: c’è Delli Carri.

Il comunicato:

US Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato Pep Clotet con effetto immediato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Arrivato a Trieste lo scorso ottobre, il tecnico catalano ha ottenuto due pareggi e quattro sconfitte in sei gare. Il club rivolge un in bocca al lupo a Clotet per il futuro. US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato ad Attilio Tesser la guida tecnica della prima squadra.

L’allenatore di Montebelluna, artefice della scalata del Novara dalla Serie C alla Serie A e delle promozioni in Serie B con Cremonese, Pordenone e Modena, torna sulla panchina alabardata dopo il biennio 2003/05 in Serie B ed i primi sei mesi dello scorso campionato.





Insieme a Tesser, tornano a far parte dello staff tecnico della prima squadra il viceallenatore Giuseppe Gemiti, il preparatore atletico Fabio Munzone ed il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula. Allo stesso tempo, il club comunica di aver affidato il ruolo di direttore tecnico della prima squadra a Daniele Delli Carri. Il nuovo allenatore e il direttore tecnico saranno presentati alla stampa giovedì 28 novembre, alle ore 13:00, presso la sala stampa dello stadio Nereo Rocco.