Capuano: “Il Palermo è una buona squadra. Aspetto la B, o posso anche stare fermo”

“Il Palermo secondo me è una buona squadra“. Questa l’opinione sui rosanero di Eziolino Capuano, intervistato da TuttoB sul campionato cadetto e sul suo futuro.

Il tecnico passa in rassegna le squadre. “Attenzione al Bari che è una squadra importante. Diversamente stanno fallendo, al momento, il Frosinone e la Salernitana; nessuno si sarebbe aspettato di trovarle laggiù, in fondo alla classifica. Un grande plauso, consentitemelo, alla Carrarese, a mio avviso la più bella realtà di tutta la Serie B; una squadra che ha giocato spessissimo lontano dallo stadio ‘dei Marmi’ e che è grossomodo la stessa formazione dell’anno scorso”.

“Sono arrivato a un’età abbastanza matura… Anche dopo il comportamento che ho tenuto a Foggia, dove ho lasciato tutto per una questione etica, di principio e di dignità, ho ricevuto delle proposte, le do la mia parola d’onore, ma non mi convincevano. Aspetto la B. Altrimenti posso anche stare fermo”