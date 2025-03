Manchester City, Guardiola: “Imparerò da questa stagione, spero anche il club”

Parla Pep Guardiola. Il tecnici del Manchester City ha parlato all’antivigilia del match contro il Bournemouth delle situazioni più importanti per i Citizens, che puntano alla vittoria della FA Cup, unico obiettivo concreto rimasto in stagione oltre il raggiungimento della zona Champions.

Sul periodo che sta passando il City: “Si impara sempre, nei momenti buoni e in quelli cattivi. Certe situazioni possono capitare tante volte e se non impari, capiteranno ancora. Imparerò molto da questa stagione e spero anche il club”.

Il Manchester City aspetta la sentenza riguardante le presunte 130 irregolarità finanziare: “È così ormai da un anno, per cui non cambia nulla aspettare un’altra settimana, due o un mese”.





Guardiola ammette inoltre che si tratta di una stagione fallimentare e sarebbe pronto a rinunciare a un buon in caso di vittoria del Mondiale per club: “Se vincessimo, non so quanto incasseremmo ma riguarderebbe il club. Allenatore, staff e giocatori non meritano bonus per la stagione che abbiamo fatto“.