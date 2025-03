Cremonese, Stroppa: “La squadra sta bene a livello psico-fisico, a Palermo sei di loro avevano i crampi”

Parla Giovanni Stroppa. L’allenatore della Cremonese è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Cittadella, valido per la 31esima giornata del campionato cadetto. Il tecnico ha ripercorso la vittoria ottenuta in rimonta contro il Palermo nell’ultimo turno, evidenziando l’entusiasmo e la buona condizione fisica dei suoi giocatori.

“La squadra sta molto bene a livello psico-fisico. Bisogna guardare anche agli avversari, a Palermo sei dei loro giocatori avevano i crampi e questo sicuramente è un dato. Portare a casa il risultato, non subire nel finale e segnare di più è qualcosa che per chi sta dentro può fare al differenza, mentre fuori si giudica solo il risultato”, ha detto Stroppa.

Il tecnico dei grigiorossi ha poi aggiunto: “L’entusiasmo post Palermo è rimasto inalterato e dobbiamo cavalcare l’onda. La squadra in questi giorni si è allenata benissimo. Domani vedremo, le avvisaglie sono positive quindi mi auguro di dare continuità e proseguire con l’approccio mostrato nelle ultime gare”.





