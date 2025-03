Serie C, Pescara – Arezzo rinviata per maltempo

La partita tra Pescara e Arezzo è stata rinviata a data da destinarsi: a renderlo noto è proprio il club abruzzese tramite un post Instagram. Il motivo è legato al forte maltempo che ha colpito la città nelle ultime ore.

Il tecnico Baldini aveva parlato alla vigilia dell’incontro e aveva risposto alle domande sulla pesante sconfitta contro il Sestri Levante: “Sestri? Figura di m…. . In questi casi o mi dimetto, e non è il mio caso perché avevo detto che anche da decimo vado in B, o ci metti la faccia e cambi modo di lavorare sulla comunicazione dei pericoli”.

Il Pescara al momento è quarto in classifica a due punti dal terzo posto occupato dalla Torres. I delfini erano partiti alla grande in questa stagione, restando al primo posto per un buon lasso di tempo, la vetta occupata dall’Entella però è adesso distante addirittura 16 punti.