Sabatini: “Il Palermo ha il vincolo morale di arrivare ai playoff e aggredirli”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Salernitana e Palermo, è intervenuto a Radio MPA per commentare la sfida in programma domenica 30 marzo alle ore 17.15 tra le due squadre. Sabatini ha sottolineato quanto entrambe le formazioni abbiano bisogno di fare risultato.

“Entrambe le squadre hanno urgente bisogno di punti. Il Palermo ha il vincolo morale di raggiungere la zona playoff e aggredirla. È una grande piazza, supportata da una società forte come il Manchester City, e l’obiettivo di centrare i playoff è chiaro e obbligatorio – ha dichiarato Sabatini -. La Salernitana, invece, ha bisogno di vincere per mantenere viva la speranza di salvezza, quindi sarà una partita molto tesa. Sono due club che si giocano quasi tutto“.

Il d.s. ha poi parlato della difficoltà del campionato di Serie B: “So che la Serie B è una via crucis, un campionato lunghissimo e durissimo, con ribaltamenti imprevedibili dei valori in campo di giornata in giornata. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma non pensavo così. Auguro il meglio alla Salernitana e al Palermo, dove ho vissuto tre anni fantastici e sono stato molto bene”.





