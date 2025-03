Messina, Banchieri: “Abbiamo dimostrato di andare contro le difficoltà”

Simone Banchieri, allenatore del Messina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Team Altamura. I peloritani arrivano da un’encomiabile vittoria in rimonta sul campo del Giugliano, nonostante la difficile situazione societaria e l’ultima posizione in classifica.

“Lo abbiamo dimostrato a Giugliano che andiamo contro le difficoltà. Avevamo delle assenze lì e ci saranno ancora. Questa è una capacità di questa squadra: trovare soluzioni. Come ho già detto la squadra si vede quando si è disposti a prendere le pallonate sui denti, quando si fa gol e tutti vanno sotto il settore ospite, ancora quando all’ultimo minuto subisci fallo e tutta la squadra lì attorno ad aiutarsi. Loro però sono una buona squadra e giocano bene a calcio”, ha dichiarato Banchieri.

Il Messina crede ancora in una clamorosa rimonta, e a sottolinearlo è lo stesso tecnico, che ha aggiunto: “Per noi ogni partita è una finale. Sappiamo che dobbiamo vincere, è l’unica cosa che conta. Ogni giorno che veniamo al campo, dobbiamo essere motivati da questa energia. Mi fido di tutti i miei ragazzi”.





