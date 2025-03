Taranto, respinto il reclamo del club per l’esclusione dal campionato

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Taranto. La società era stata sanzionata il 7 marzo per violazioni amministrative dal Tribunale Federale Nazionale, che ha confermato l’esclusione della squadra dal campionato e la penalizzazione di tre punti da scontare al primo campionato utile.

A seguito dell’esclusione del Taranto dal girone C del campionato di Serie C (decisione che ha coinvolto anche la Turris), sono stati tolti i punti conquistati da tutte le squadre del girone contro queste due formazioni. Tale provvedimento ha stravolto la classifica, suscitando forti proteste da parte di diverse società.

