Trapani – Catania, trasferta vietata ai residenti della provincia etnea

Il derby siciliano si disputerà senza il supporto dei tifosi rossoblù. Per il match della 34esima giornata di Serie C, in programma alle ore 15:00 al “Polisportivo Provinciale”, il prefetto di Trapani ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catania.

Nonostante i buoni rapporti tra le due tifoserie, la decisione è stata influenzata dal timore di possibili scontri tra i tifosi palermitani e catanesi, già verificatisi sette anni fa, considerando che i tifosi catanesi sarebbero stati obbligati a passare per il capoluogo siciliano.

Già nel 2023, quando le due squadre militavano in Serie D, la trasferta fu vietata ai tifosi etnei. In questa stagione, invece, i sostenitori granata hanno potuto raggiungere lo stadio “Massimino” senza restrizioni in due occasioni.





Il comunicato del Catania

In vista della gara Trapani-Catania, in programma domenica 30 marzo alle ore 15.00 allo stadio “Polisportivo Provinciale” e valevole per la trentaquattresima giornata del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Trapani ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catania.

LEGGI ANCHE

SALERNITANA – PALERMO, LE PROBABILI