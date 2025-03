Baldini: “Non mi dimetto, anche da decimo vado in Serie B”

Silvio Baldini, tecnico del Pescara, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro l’Arezzo e ha parlato di come reagire dopo la pesante sconfitta contro il Sestri Levante per 3 – 1, una partita che non è andata giù all’allenatore.

“Devo cambiare, non basta la comunicazione che faccio ai ragazzi che la partita non va sottovalutata. Sestri? Figura di m…. . In questi casi o mi dimetto, e non è il mio caso perché avevo detto che anche da decimo vado in B, o ci metti la faccia e cambi modo di lavorare sulla comunicazione dei pericoli”, dice Baldini.

Baldini si è poi soffermato sulla prossima sfida contro l’Arezzo: “Che Pescara voglio vedere? Di sicuro non voglio rifare una figura di m…. . Dobbiamo voltare pagina. Loro sono una squadra forte, bisogna stare sempre con le antenne dritte”.





