Palermo, Baniya: “Il malumore è normale, ma io credo sempre all’obiettivo ambizioso”

“Con la Samp abbiamo subito poco, creato tante azioni. Ciò che ci manca è il cinismo sotto porta, questo è sotto gli occhi di tutti. Però anche questa è una cosa che migliora con gli allenamenti”. Questa l’opinione di Rayyan Baniya intervistato dal Giornale di Sicilia. Il difensore tratta vari temi.

“Mentalmente mi reputo forte. Sono sempre stato così. Con Nikolaou mi trovo assolutamente bene, sia in campo che come persona. Purtroppo nel calcio ci sono anche gli errori. Capita di sbagliare”.

“Il malumore è normale perché in tanti vogliono la vittoria e ovviamente ti deve essere trasformato in energia positiva anche se non è facile. Obiettivo ambizioso? Io ci credo. Finché una cosa non è chiusa, i ci credo sempre. Adesso arriva lo Spezia. Poi, chiuso questo capitolo sotto con l’altra”.