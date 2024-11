Serie C girone C, la Juventus Next Gen pareggia contro la Turris e rimane penultima

Si è giocato il recupero della 15a giornata del girone C di Serie C tra Juventus Next Gen e Turris: lo scontro salvezza tra penultima e terzultima della classe si è concluso in parità con il risultato di 0 – 0.

Un inizio di stagione inaspettato dal quale i giovani della Juventus non riescono a uscire: appena 8 punti in 16 partite disputate. L’unica motivazione per la quale i bianconeri non sono ultimi in classifica è per via della penalizzazione di 10 punti inflitta al Taranto.

Neanche l’esonero di Montero e l’arrivo di Brambilla hanno cambiato le sorti della stagione: l’unica vittoria stagionale rimane quella in casa della Casertana alla 2a giornata di campionato.