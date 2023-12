GdS – Palermo, si cerca un rinforzo per reparto. Valente può liberare slot

“Un innesto per reparto, con un paio di milioni a disposizione per operare“. Il Giornale di Sicilia parla delle possibilità di mercato del Palermo, tracciando una linea sui profili e sul budget a disposizione dal club rosanero.

In difesa piacciono Dickmann, Cistana e Diakitè e i sacrificabili sono considerati Mateju e Marconi; non ci sono particolari nomi per il centrocampo e l’attacco anche se il Palermo cerca un mediano e un attaccante. L’indiziato numero uno a uscire in tal caso è Nicola Valente.

